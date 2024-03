Usina nuclear Angra 2 será desligada para manutenção na quarta-feira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A usina nuclear Angra 2 passará por um desligamento programado para manutenção na quarta-feira, com duração prevista de 24h horas, informou a Eletronuclear nesta segunda-feira.

Segundo a empresa, o procedimento solicitado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ocorrerá após terem sido identificados, durante inspeção termografica de rotina, pontos quentes em conexões do transformador do gerador elétrico principal, na área externa da usina.

"Para assegurar o reparo de forma segura, é essencial que os trabalhos sejam realizados com o transformador desenergizado, evitando riscos elétricos para os trabalhadores", diz o comunicado sobre a parada.