Ações europeias sobem para nível recorde após dados de inflação dos EUA

O índice inflacionário cheio aumentou solidamente em fevereiro, devido aos custos mais altos da gasolina e de moradia, embora o aumento do núcleo anual, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, tenha sido o menor desde maio de 2021.

Com base no relatório, os operadores mantiveram suas apostas de que o Fed iniciará seu ciclo de flexibilização em junho.

Os participantes do mercado podem estar se sentindo aliviados com a ligeira flexibilização do núcleo da inflação, disse Stuart Cole, economista-chefe da Equiti Capital.

O STOXX 600 subiu para novos patamares em 2024 com base nas expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) iniciará cortes nas taxas em junho, após a recente desaceleração da inflação na zona do euro.

O índice DAX de Frankfurt fechou em novo recorde de alta, depois que dados confirmaram que a inflação doméstica diminuiu em fevereiro para 2,7%.

"Acho que o BCE será o primeiro a agir", disse Cole, referindo-se ao momento do primeiro corte nos juros.