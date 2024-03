Companhias aéreas dos EUA alertam sobre mais atrasos nas entregas da Boeing

A Boeing aconselhou a Southwest a esperar 46 jatos em 2024, que serão a variante MAX 8, abaixo da expectativa anterior de 79 jatos, que incluía a variante menor MAX 7, disse a companhia aérea em um documento nesta terça-feira.

A maior companhia aérea doméstica dos EUA disse que não espera entregas do jato MAX 7, que está atolado em atrasos na certificação, em 2024. Devido à necessidade de reduzir capacidade e “reotimizar cronogramas” para o segundo semestre de 2024, a Southwest terá que cortar os planos de capacidade para o ano inteiro em 1 ponto, disse a companhia aérea.

O Alaska Air Group, a operadora do jato 737 MAX 9 envolvido no incidente do começo do ano, também disse que seus planos de capacidade para 2024 ainda estavam mudando devido à crise da Boeing.

O New York Times informou que a recente auditoria da FAA sobre a produção do 737 MAX encontrou vários problemas.

A United abordou a Airbus sobre a compra de mais jatos A321neo para preencher uma lacuna potencial deixada por atrasos na entrega do 737 MAX 10 da Boeing, que deverá ser certificado após o MAX 7.

“É impossível dizer quando o MAX 10 será certificado”, disse Kirby, da United, nesta terça-feira. Ele acrescentou que a companhia aérea não pagará a mais pelos aviões Airbus.