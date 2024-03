Conab reduz principais safras do Brasil; corta exportação e eleva importação de soja

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) -A safra de soja 2023/24 do Brasil foi estimada nesta terça-feira em 146,86 milhões de toneladas, recuo de 1,7% ante previsão do mês anterior, à medida que os efeitos do clima adverso ainda aparecem nos números do levantamento mensal da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"Desde o início da presente safra até meados de dezembro, as condições climáticas foram variáveis e desfavoráveis nas principais regiões produtoras. Essas instabilidades climáticas provocaram perdas significativas na produtividade das culturas, sobretudo na da soja", afirmou a Conab em comunicado.