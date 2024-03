Energisa tem lucro ajustado recorrente de R$508,3 mi no 4º tri

A companhia reportou receita operacional líquida, sem contabilizar receita de construção, de 6,68 bilhões de reais, um crescimento de 21,8% na base anual.

No consolidado, a receita líquida somou 8,08 bilhões de reais no período, crescimento de 19% ano a ano, com alta de 11,9% no segmento de distribuição, maior gerador de receita da companhia, e 2,4% na linha de transmissão.

A companhia atribuiu o desempenho positivo em distribuição, principalmente, ao crescimento de 13,0% do consumo de energia elétrica entre os períodos, além do reflexo das revisões tarifárias da Energisa Mato Grosso, Energisa Mato Grosso do Sul e Energisa Sergipe e reajustes de demais distribuidoras.

Em relatório de resultados, o presidente do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, disse que a companhia prevê investir este ano 4,9 bilhões de reais em distribuição, e 6,1 bilhões no total.

Em transmissão, a expectativa é chegar ao final de 2027 com pelo menos 12 ativos operacionais, acrescentou Botelho.

