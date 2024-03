Gasolina e custos de moradia elevam preços ao consumidor nos EUA em fevereiro

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,4% no mês e de 3,1% na base anual. O aumento anual dos preços ao consumidor desacelerou de um pico de 9,1% em junho de 2022, mas o progresso estagnou nos últimos meses.

A inflação acelerou em janeiro, em grande parte devido a aumentos de preços no início do ano por parte dos prestadores de serviços, que, segundo economistas, não foram totalmente abordados pelo modelo usado pelo governo para eliminar as flutuações sazonais dos dados.

Houve também um salto no aluguel equivalente dos proprietários (OER, na sigla em inglês), uma medida do valor que os proprietários pagariam para alugar ou receberiam com o aluguel de suas propriedades, que divergiu dos aluguéis. Isso foi, em parte, o resultado de algumas mudanças na metodologia do governo.

"Há uma grande probabilidade de que a inflação do OER ultrapasse a inflação do aluguel com mais frequência daqui para frente", disse Stephen Juneau, economista do Bank of America Securities. "Entretanto, acreditamos que grande parte da divergência de 20 pontos-base foi ruído e não sinal. A inflação do aluguel e do OER devem continuar a se moderar ao longo deste ano, ajudando a reduzir o núcleo da inflação à medida que a deflação dos preços dos produtos se dissipa."

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor aumentou 0,4% no mês passado, depois de alta pela mesma margem em janeiro. Nos 12 meses até fevereiro, o núcleo do índice avançou 3,8%. Esse foi o menor aumento anual desde maio de 2021 e seguiu-se a um aumento de 3,9% em janeiro.

O Fed acompanha o índice PCE de preços para sua meta de inflação de 2%. Essa medida está em taxas mais moderadas do que o índice ao consumidor. Embora o crescimento do emprego tenha acelerado em fevereiro, a taxa de desemprego aumentou para 3,9%, a maior em dois anos, e a inflação salarial anual moderou um pouco.