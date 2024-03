Ibovespa avança em dia de recuperação de Petrobras e Vale

Investidores também repercutiam dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto continuam mapeando as estratégias de política monetária em ambos os países.

No caso dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou a alta em fevereiro para 0,4%, de 0,3% em janeiro, mas ficou em linha com as previsões no mercado. Excluindo componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,4% no mês passado, mantendo o ritmo do mês anterior.

Os números mantiveram de modo geral as apostas no mercado de que o Federal Reserve deve começar a cortar os juros da maior economia do mundo em junho.

Para o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, o dado reforça a visão e últimos comentários das autoridades do Fed de que a possível mudança na política de juros norte-americana deve ficar mesmo somente para o verão do hemisfério norte.

"O indicador ajudou a elevar as apostas de manutenção de juros nas próximas duas reuniões (março e maio), com os cortes começando em junho, sendo ao todo 4 cortes esperados para 2024", acrescentou, ponderando que tais expectativas mudam diariamente ao sabor dos dados macroeconômicos.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referência do mercado acionário norte-americano, tinha elevação de 0,44%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,1449%, de 4,104% na véspera.