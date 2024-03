Ibovespa fecha em alta com recuperação de Petrobras

- VALE ON caiu 0,62%, a 60,84 reais, em meio a uma nova queda dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia em baixa de 3,35%, a 822 iuanes (114,54 dólares) a tonelada, menor preço desde 11 de outubro. O noticiário da mineradora também incluía pedido de renúncia na véspera do membro do conselho de administração José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de renúncia, ele afirmou que o processo de sucessão do presidente-executivo na empresa foi conduzido de maneira manipulada e teve influência política, segundo documento visto pela Reuters nesta terça-feira. Penido e o conselheiro Paulo Hartung foram os dois membros do colegiado que votaram contra a solução para o processo sucessório do CEO, Eduardo Bartolomeo, segundo fonte ouvida pela Reuters.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,41%, a 34,41 reais, enquanto BRADESCO PN fechou com acréscimo de 1,22%, a 14,09 reais. BANCO DO BRASIL ON, que sofreu contaminação de Petrobras nos últimos pregões, encerrou em alta de 1,26%.

- NATURA&CO ON saltou 6,64%, a 18,48 reais, revertendo a fraqueza da abertura, quando recuou a 16,93 reais. A fabricante de cosméticos divulgou na noite de segunda-feira prejuízo líquido de 2,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023 ante resultado negativo de 890 milhões sofrido um ano antes. Em teleconferência com analistas, executivos da companhia afirmaram que a empresa avalia que vai poder ampliar sua margem bruta na América Latina neste ano, apoiada em uma estratégia de simplificação de operações e aumentos "táticos" de preços. A Natura&Co também informou que o conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2023 no valor de 979,18 milhões de reais.

- LOCALIZA ON valorizou-se 2,49%, a 53,60 reais, após mostrar crescimento de 59,1% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado contra mesma etapa em 2022, para 705,6 milhões de reais. A receita de aluguéis cresceu 30,1% na base anual, enquanto a receita de seminovos subiu 39,4%. No total, a receita líquida da Localiza somou 7,91 bilhões de reais no período, alta de 34,4% ano a ano. O Ebitda avançou 40,1% na mesma comparação. Executivos da companhia afirmaram que a Localiza mantém estratégia de elevação de suas tarifas de aluguel de veículos em 2024, depois de um movimento "mais visível" no final do ano passado, de olho em recuperar rentabilidade após a aquisição da antiga rival Unidas.

- MAHLE METAL LEVE ON, que não está no Ibovespa, caiu 6,51%, a 33,90 reais, pior desempenho do índice Small Caps, após a fabricante de autopeças reportar na noite da véspera lucro líquido ajustado de 154,1 milhões de reais nos últimos três meses de 2023, alta de 7,8% ano a ano, mas queda de 28,4% em relação ao trimestre anterior.