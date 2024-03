IPCA sobe mais que o esperado e tem maior nível em um ano em fevereiro por peso de Educação

Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou esse é um ponto de atenção, ponderando que o cenário no país ainda é benigno apesar de números marginalmente piores no setor.

O Banco Central volta a se reunir na semana que vem sob a expectativa de novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros Selic, atualmente em 11,25% ao ano.

Ainda em fevereiro a inflação de Alimentação e bebidas desacelerou a 0,95%, de 1,38% em janeiro, mas ainda exerceu o segundo maior impacto no índice do mês. Os preços da alimentação no domicílio subiram 1,12%, com altas da cebola (7,37%), da batata-inglesa (6,79%), das frutas (3,74%), do arroz (3,69%) e do leite longa vida (3,49%).

"Neste caso, houve influência do clima, por conta de temperaturas mais elevadas e um maior volume de chuvas”, explicou o gerente da pesquisa, André Almeida.

O grupo Transportes também pressionoou a inflação de fevereiro com uma alta de 0,72%, após queda de 0,65% no mês anterior. O recuo de 10,71% das passagens áreas foi compensado pelo aumento de 2,93% nos preços dos combustíveis. Todos eles subiram --etanol (4,52%), gás veicular (0,22%), óleo diesel (0,14%) e gasolina (2,93%).

O índice de difusão, que mostra o espalhamento das variações de preços, teve em fevereiro queda a 57%, de 65% antes.