M&As em energia renovável desaceleram no Brasil em 2023, mas seguem atrativos, diz CELA

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - As operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) em energia elétrica renovável no Brasil desaceleraram em 2023, mas o setor se mantém atrativo e a expectativa é de melhora do cenário para este ano, disse a Clean Energy Latin America (CELA) nesta terça-feira.

De acordo com um estudo divulgado pela consultoria, os negócios fechados no ano passado somaram 9,29 bilhões de reais, contra 15,5 bilhões de reais registrados no acumulado de 2022. Já em capacidade instalada dos projetos transacionados, foram 9,14 GW em 2023, contra cerca de 20 GW no ano anterior.