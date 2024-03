Natura&Co eleva prejuízo para R$2,7 bi no 4º tri, aprova divididendo de cerca de R$1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura&Co divulgou na noite de segunda-feira prejuízo líquido de 2,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023 ante resultado negativo de 890 milhões sofrido um ano antes, em resultado em parte afetado pela reestruturação do grupo de cosméticos, afirmou a companhia no balanço.

A empresa afirmou que a última linha do resultado foi impactada por 1 bilhão de reais relacionado às operações vendidas da rede de lojas The Body Shop e por conta negativa de 664 milhões de reais associada ao "impairment da Avon".

Mas diante de um lucro líquido em todo o ano passado de 3 bilhões de reais e o que a empresa chamou de "melhora consistente da rentabilidade e a confortável posição de caixa", o conselho de administração aprovou distribuição de quase 1 bilhão de reais em dividendos aos acionistas.