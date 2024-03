Petróleo fecha em leve queda após EUA aumentarem previsão de produção de petróleo bruto

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com ligeira queda nesta terça-feira após uma previsão acima do esperado para a produção de petróleo bruto dos EUA e dados econômicos de viés baixista, mas as persistentes tensões geopolíticas limitaram as perdas.

Os contratos futuros do Brent para entrega em maio recuaram 0,29 dólar, a 81,92 dólares por barril. O contrato de abril do petróleo bruto dos EUA (WTI) terminou com queda de 0,37 dólar, a 77,56 dólares.