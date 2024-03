PF e Receita fazem operação contra crimes tributários e lavagem que envolve beneficiário do Perse

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira uma ação conjunta com o objetivo de reprimir crimes tributários e de lavagem de dinheiro praticados por pessoas ligadas a empresas do setor de entretenimento e de autopeças do Estado de São Paulo.

Segundo comunicado da PF, um dos alvos da operação é beneficiário do Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos lançado durante a pandemia, e ainda em vigor, com benefícios tributários para empresas do setor.

Com o intuito de perseguir o déficit zero em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou acabar com o bilionário Perse por meio de uma medida provisória, mas teve de recuar ante à resistência liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).