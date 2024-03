Processo de sucessão de CEO na Vale teve influência política, diz ex-conselheiro

O processo de sucessão na Vale tem influenciado o movimento das ações da empresa, que caíram cerca de 17% no acumulado do ano até segunda-feira, enquanto o Ibovespa recuou 6%. A ação da mineradora é a de maior peso no índice.

As ações da Vale operavam perto de uma estabilidade, nesta terça-feira, por volta das 13h.

Privatizada na década de 1990, a Vale tornou-se nos últimos anos uma empresa com capital pulverizado, sem controle definido, e tem como acionistas mais relevantes a Previ, com 8,7% de participação, a Mitsui, com 6,3%, e a Blackrock, com 6%.

Procurados, Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) e Mitsui não responderam imediatamente a pedidos de comentários. Já a Blackrock não pode ser imediatamente encontrada.

O desfecho pela sucessão do CEO ocorreu como uma solução para um impasse, após o conselho ficar dividido em uma reunião extraordinária anterior, quando seis conselheiros votaram a favor da recondução de Bartolomeo, seis votaram a favor da abertura de um processo de sucessão e um se absteve.

A decisão pela ampliação do mandato de Bartolomeo e por uma transição com a participação dele ocorreu após o governo ter feito críticas sobre os rumos da mineradora e ter dado sinais de que buscaria influenciar na escolha de um novo executivo. O conselho da Vale, porém, tem competência exclusiva para decidir sobre a escolha do presidente da companhia.