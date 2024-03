S&P 500 bate recorde após salto da Oracle com apostas de cortes dos juros ainda altas

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta terça-feira, com o índice S&P 500 registrando um recorde de fechamento, conforme os papéis da Oracle saltaram e dados de preços ao consumidor norte-americano não diminuíram as esperanças dos investidores de cortes nos juros nos próximos meses.

As ações da Oracle saltaram 11,7% e atingiram um recorde, um dia depois de divulgar resultados trimestrais otimistas e dizer que está pronta para fazer um anúncio conjunto com a gigante de chips de inteligência artificial Nvidia.