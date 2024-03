Taxas futuras de juros têm leve queda após IPCA e dados de inflação dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros tiveram queda sutil nesta terça-feira, conforme investidores digeriram a composição de um IPCA mais alto do que o esperado, enquanto nos Estados Unidos o destaque também foi um novo relatório de inflação.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,845%, ante 9,873% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,68% ante 9,708% do ajuste anterior.