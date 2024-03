Vale diz que conselho agiu em conformidade com regimento em processo de definição de CEO

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Vale informou nesta terça-feira que recebeu do seu presidente do conselho de administração manifestação em que alega que a atuação do colegiado está em conformidade com estatuto, regimento interno e políticas corporativas.

A declaração vem após notícias que descreviam o conteúdo da carta de renúncia do ex-conselheiro José Luciano Duarte Penido, que afirmava que o processo de sucessão do presidente-executivo, Eduardo Bartolomeo, na mineradora foi conduzido de maneira manipulada e teve influência política.