Ações atingem novo pico recorde com varejistas em destaque

As ações de energia e as mineradoras deram um impulso adicional, acompanhando a alta dos preços das commodities. Por outro lado, o índice do setor automobilístico caiu 1,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,31%, a 7.772,17 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,02%, a 17.961,38 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,62%, a 8.137,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,39%, a 33.885,43 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,65%, a 10.560,50 pontos.