Anac assina acordo de céus abertos com a Argentina

Antes do acordo, as empresas de cada lado estavam limitadas a oferecer, em conjunto, o número máximo de 170 voos semanais. "A medida dará mais flexibilidade às empresas para planejarem suas operações, podendo levar ao aumento da oferta dos serviços e à ampliação da concorrência nas rotas que ligam Brasil e Argentina", afirmou a Anac.

O acordo também permite ampliação de serviços de carga, uma vez que as empresas poderão realizar "transporte de carga internacional sem a exigência de que a operação se inicie ou termine no país de origem da empresa (direitos conhecidos no setor como Sétima Liberdade do Ar)", segundo a agência.