Assessor do BC da China pede reforma estrutural para estimular crescimento em 2024

PEQUIM (Reuters) - A China deveria confiar mais em reformas estruturais e menos em estímulos econômicos para impulsionar o crescimento este ano, disse nesta quarta-feira Liu Shijin, assessor do banco central.

Liu, membro do comitê de política monetária do Banco do Povo da China, disse que a economia pode atingir sua meta de crescimento de cerca de 5% este ano, mas que é necessário um esforço maior tanto no estímulo quanto nas reformas estruturais.

"Não há problema em as políticas macroeconômicas se tornarem moderadamente frouxas e mais proativas, mas há uma tendência de se concentrar apenas nas políticas macroeconômicas e nem mesmo se lembrar de como promover algumas reformas estruturais", disse Liu em um fórum.