BC da França reduz perspectiva de crescimento para 2024

PARIS (Reuters) - A economia francesa crescerá um pouco menos do que o esperado este ano devido ao enfraquecimento dos gastos dos consumidores e dos investimentos, projetou o banco central do país na terça-feira, colocando pressão adicional sobre as tensas finanças públicas.

A segunda maior economia da zona do euro deverá crescer 0,8% este ano, disse o Banco da França em sua perspectiva trimestral, revisando para baixo s estimativa de 0,9% de dezembro.

No mês passado, o governo reduziu sua previsão de crescimento para 2024 de 1,4% para 1% e anunciou 10 bilhões de euros em cortes orçamentários de emergência para manter seus planos de redução do déficit dentro da meta.