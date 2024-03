BC do Japão debaterá fim dos juros negativos em março se pesquisa sobre salários vier forte, dizem fontes

As negociações salariais anuais deste ano começaram com força total nesta quarta-feira, com a Toyota concordando em fornecer aos trabalhadores de suas fábricas o maior aumento salarial em 25 anos, elevando as expectativas de que outras empresas seguirão o exemplo com aumentos expressivos.

Esses primeiros sinais de um forte resultado nas negociações salariais anuais deste ano têm elevado as chances de que o Banco do Japão elimine gradualmente seu estímulo monetário maciço, disseram três fontes familiarizadas com seu pensamento.

O banco central deve analisar uma pesquisa preliminar sobre o resultado das negociações salariais, a ser divulgada pelo sindicato Rengo na sexta-feira, para decidir se as condições para a eliminação gradual do estímulo estão reunidas, disseram as fontes.

"Parece haver fatores suficientes que justificam uma mudança na política monetária em março", disse uma das fontes. "No final, será uma decisão dos nove membros da diretoria", disse a fonte, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

O fim dos juros negativos, que está em vigor desde 2016, seria um marco no programa de estímulo maciço do país e o primeiro aumento de juros desde 2007.

No entanto, uma mudança em março não é algo certo, à medida que alguns membros da diretoria estão preocupados com os recentes sinais de fraqueza no consumo, o que destaca a natureza frágil da recuperação econômica do Japão, disseram eles.