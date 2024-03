BCE vai desmamar bancos de recursos livres de forma mais suave após revisão

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu quer desmamar os bancos do acesso a recursos livres, mas tentará fazer isso em um ritmo suave o suficiente para não perturbar o sistema financeiro ou a criação de crédito, mostraram os resultados de sua tão esperada revisão de arcabouço nesta quarta-feira.

Veja a seguir os principais pontos do novo arcabouço do BCE para orientar as taxas de juros em uma nova era em que a inflação está mais alta e o excesso de liquidez injetado na última década está sendo lentamente drenado do sistema:

- O BCE terá como objetivo manter as taxas de juros interbancárias overnight "nas proximidades" da taxa que paga sobre os depósitos bancários, atualmente em 4%. Entretanto, ele tolerará alguma volatilidade.