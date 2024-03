Economia do Reino Unido retorna a um crescimento modesto no início de 2024

"A economia se recuperou em janeiro com o forte crescimento do varejo e do comércio atacadista", disse Liz McKeown, diretora do Escritório para Estatísticas Nacionais. "A construção também teve um bom desempenho, com os construtores de casas tendo um bom mês, depois de fraqueza durante grande parte do ano passado."

Entretanto, é muito cedo para saber com certeza se a economia não está mais em recessão. O PIB encolheu 0,3% no último trimestre de 2023 e 0,1% no trimestre anterior - atendendo à definição técnica de recessão.

A economia da no Reino Unido tem mostrado bastante lentidão desde sua recuperação inicial da pandemia da Covid-19, afetada por um aumento no custo das importações de energia devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e, mais recentemente, pelas altas taxas de juros do Banco da Inglaterra.

Porém, com a inflação em 4% em janeiro, abaixo das taxas de dois dígitos em grande parte do ano passado, e com previsão de retorno à meta de 2% em breve, a pressão sobre os gastos das famílias está diminuindo e o banco central começa a considerar quando reduzir as taxas de juros.