Fazenda deve buscar solução intermediária para correção da dívida dos Estados, diz Tarcísio

BRASÍLIA (Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira esperar que o Ministério da Fazenda apresente uma proposta para a correção das dívidas dos Estados com a União que represente um meio termo no debate, em meio a pedidos de redução dos indexadores.

De acordo com Tarcísio, os estoques de dívidas estaduais estão crescendo mais rapidamente do que a economia e a expansão da receita dos Estados, criando uma "dívida impagável".

Falando a repórteres após uma reunião com o ministro Fernando Haddad, Freitas disse que a proposta da Fazenda será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana e discutida com os governadores após um sinal verde do Planalto.