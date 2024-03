Justiça de MG suspende ação contra ex-presidente da Vale em caso Brumadinho

(Reuters) - A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região suspendeu nesta quarta-feira as ações penais contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, no caso do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da mineradora em Brumadinho (MG).

Segundo comunicado do TRF à imprensa, os desembargadores destacaram que o Ministério Público não apresentou indícios de autoria contra o réu.

As ações penais prosseguem, no entanto, para outros quinze acusados na Justiça Federal de primeiro grau, que respondem por crimes de homicídio qualificado e de crimes ambientais.