Nasdaq fica sob pressão com alta de rendimentos dos Treasuries

As ações de chips, como Advanced Micro Devices e Broadcom, também recuavam, levando a um declínio de 1,7% no Índice de Semicondutores Philadelphia SE.

O setor de tecnologia do S&P 500 liderava as quedas setoriais, caindo 1,2%, enquanto o setor de energia subia 1,8%, acompanhando os preços mais altos do petróleo.

Investidores ficarão de olho em dados econômicos esta semana, entre eles os preços ao produtor de fevereiro na quinta-feira, o que pode oferecer mais informações sobre a inflação na maior economia do mundo.

O Dow Jones Industrial Average subia 147,79 pontos, ou 0,38%, a 39.154,37 pontos. O S&P 500 tinha queda de 3,98 pontos, ou 0,08%, a 5.171,29 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 81,06 pontos, ou 0,50%, a 16.184,58 pontos.