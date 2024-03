S&P e Nasdaq caem com desaceleração de fabricantes de chips antes de dados de inflação

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em sua maior parte em queda nesta quarta-feira, com investidores realizando lucros com papéis da Nvidia e de outras fabricantes de chips, enquanto aguardavam dados de preços ao produtor norte-americano na quinta-feira e outras pistas sobre a inflação antes da reunião da próxima semana do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,19%, para 5.165,33 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,52%, para 16.180,46 pontos. O Dow Jones subiu 0,11%, para 39.046,98 pontos.