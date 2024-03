Taxas dos DIs têm estabilidade com manutenção de apostas para política monetária

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos principais contratos de DI ficaram perto da estabilidade nesta quarta-feira, refletindo acomodação nos mercados mais amplos depois que os dados mais recentes de inflação de Brasil e Estados Unidos não alteraram as apostas sobre a política monetária.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,85%, ante 9,844% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,68%, ante 9,675% do ajuste anterior.