Toyota concorda com o maior aumento salarial em 25 anos e abre caminho para BC do Japão

As conversas estão sendo acompanhadas de perto este ano, uma vez que se espera que os aumentos salariais ajudem a abrir caminho para o banco central pôr fim à sua política de anos de taxas de juro negativas já na próxima semana.

A Toyota, maior fabricante de automóveis do mundo e tradicionalmente líder das negociações anuais, disse que concordou com as exigências de aumentos salariais mensais de até 28.440 ienes (193 dólares) e pagamentos recordes de bônus. Mantendo a prática anterior, a empresa não forneceu um valor percentual para o aumento salarial.

“Estamos vendo um forte impulso para aumentos salariais”, disse o principal porta-voz do governo e secretário-chefe de gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, aos repórteres. “É importante que o forte impulso do aumento salarial se espalhe para as pequenas e médias empresas.”

O Banco do Japão também está observando atentamente os resultados como um dado essencial para decidir quando acabar com as taxas negativas, em vigor desde 2016.

O BC japonês, que manteve estímulos expressivos e taxas ultrabaixas durante mais anos do que outros países desenvolvidos, numa tentativa de reanimar a economia, realiza a sua próxima reunião sobre os juros nos dias 18 e 19 de março.

"O resultado da negociação salarial anual deste ano é fundamental" para decidir o momento de uma saída do estímulo expressivo, disse o presidente da autoridade monetária, Kazuo Ueda, ao Parlamento nesta quarta-feira.