Vendas de imóveis residenciais no Brasil crescem 32,6% em 2023, diz Abrainc

"A queda da taxa de juros apontando para um dígito trás um número maior de pessoas ao mercado. Os lançamentos e vendas vão subir", disse França. A Selic está atualmente em 11,25% ao ano. Mas a mediana das projeções de pesquisa Focus do BC com o mercado mostra que a taxa chegará a 9% no final do ano.

"Vemos um cenário de 2024 positivo sobre demanda e oferta", afirmou, acrescentando que não espera "nenhum aumento na relação distrato/vendas este ano".

Na avaliação do executivo, com a taxa de juros abaixo de dois dígitos, "a classe média deve voltar com mais força".

Em 2023, as unidades vendidas somaram 163.108, o melhor resultado da série histórica, iniciada há 10 anos, conforme indicador Abrainc-Fipe. Em termos de valor das vendas, o crescimento foi de 34,7%, para 47,9 bilhões de reais.

No caso de empreendimentos do programa habitacional federal, o volume de unidades comercializadas subiu 42,2%, para 117.434 unidades, com valor das vendas totalizando 26 bilhões de reais (+55,1% ano a ano), refletindo os ajustes do governo para retomada do programa após paralisação durante o governo de Jair Bolsonaro.

O segmento de médio e alto padrão, por sua vez, teve crescimento de 14% no volume vendido, para 42.997 unidades, com um valor das vendas 18,9% maior, em 21,1 bilhões de reais, conforme levantamento com 20 empresas associadas.