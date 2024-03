Autoridades do BCE oferecem cronogramas diferentes para cortes nos juros

"Pessoalmente, marquei junho para o primeiro corte na taxa de juros", disse Knot em uma coletiva de imprensa. "Para onde iremos a partir daí? Dependemos de dados, portanto, eu me concentraria nas reuniões em que temos mais dados disponíveis, que são aquelas em que temos novas projeções, ou seja, setembro e dezembro."

Ele disse que o BCE ainda pode fazer mais cortes, mas que sua "principal inclinação" seria concentrar-se nas reuniões com novas projeções.

Enquanto isso, o chefe do banco central grego, Yannis Stournaras, disse à Bloomberg que defende um segundo movimento já em julho, com mais dois até o final do ano.

Atualmente, os mercados estão precificando 93 pontos-base de cortes este ano, ou seja, quase quatro movimentos completos, o que sugere que eles estão se aproximando um pouco mais do cronograma sugerido por Stournaras.

Fontes disseram à Reuters, na semana passada, que algumas autoridades sugeriram a ideia de movimentos sucessivos em junho e julho, em parte como um compromisso com um pequeno número de membros que ainda buscam um corte em abril.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, uma das vozes mais influentes no Conselho do BCE, também pareceu apoiar um movimento em junho, mas alertou contra fazer previsões sobre o que acontecerá mais tarde.