BC da China deve manter juros de instrumento de médio prazo em meio à incerteza sobre Fed

Em uma pesquisa da Reuters com 36 observadores do mercado realizada nesta semana, 32 esperam que o Banco do Povo da China mantenha taxa do instrumento de empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano em 2,50% ao rolar 481 bilhões de iuanes (66,86 bilhões de dólares) desses empréstimos.

Os quatro participantes restantes projetaram uma redução marginal nos juros.

"Mantemos nossa opinião de que o Banco do Povo da China não vai se antecipar ao Federal Reserve para um corte na taxa de juros", disse Samuel Tse, economista do DBS.

"Afinal de contas, a autoridade tem como objetivo estabilizar a taxa de câmbio para evitar novas saídas de capital. A estabilização dos dados econômicos também deixa espaço para uma decisão tardia de corte nos juros."

A expectativa é de que o Fed corte seus juros neste ano se a inflação continuar caindo, e os mercados agora veem 65% de chance de uma redução em junho, embora tenha caído de 71% nesta semana, de acordo com dados do LSEG. A probabilidade de um corte em julho está em torno de 83%.

Um corte ou uma série de cortes nos juros pelo Fed daria margem de manobra para que a autoridade monetária chinesa reduza os custos de empréstimos para sustentar o crescimento econômico, disseram operadores e analistas.