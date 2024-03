Dólar cai após dados mistos dos EUA não alterarem apostas sobre início de cortes pelo Fed

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar caía ligeiramente frente ao real nesta quinta-feira, depois que novos dados de inflação, varejo e do mercado de trabalho dos Estados Unidos pintaram um quadro misto que não alterou as apostas sobre o início do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve.

Às 10h20 (de Brasília), o dólar à vista caía 0,14%, a 4,9677 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,09%, a 4,9700 reais na venda.