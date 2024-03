Dólar segue exterior e fecha em alta frente ao real após dados de inflação dos EUA

O índice de preços ao produtor para a demanda final dos EUA subiu 0,6% no mês passado, depois de avançar 0,3% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,3%.

Ainda que uma medida mais restrita do índice de preços ao produtor, que exclui componentes voláteis como alimentos, energia e serviços comerciais, tenha desacelerado a alta para 0,4% em fevereiro, de 0,6% em janeiro, prevaleceu a cautela em relação ao índice geral mais alto do que o esperado.

Além disso, as vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,6% no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Os dados de janeiro foram revisados para baixo, mostrando que as vendas caíram 1,1%, em vez de 0,8% conforme informado anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo aumentariam 0,8% em fevereiro.

Alguns operadores adiaram as apostas sobre quando o Fed vai cortar os custos dos empréstimos, mas o cenário de um primeiro ajuste em junho segue sendo o mais provável, de acordo com o mercado de juros futuros dos EUA.

No Brasil, as vendas no varejo avançaram 2,5% em janeiro na comparação com o mês anterior, resultado mais forte desde janeiro de 2023 (+2,5%) e acima das previsões de economistas (+0,2%), informou o IBGE. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas apresentaram avanço de 4,1%.

Segundo Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital, esse dado pode ter ajudado a dar algum suporte ao real nesta sessão, apesar dos dados norte-americanos.