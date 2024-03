Economista-chefe do BCE apoia possível corte nos juros até junho, diz CNBC

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu terá no segundo semestre informações suficientes sobre o rumo que a inflação está tomando para que os formuladores de política monetária decidam quando começar a cortar as taxas de juros, disse economista-chefe da autoridade monetária, Philip Lane, nesta quinta-feira.

Os formuladores de políticas do BCE têm se alinhado em apoio a uma redução das taxas nos próximos meses, com alguns até mesmo levantando a perspectiva de cortes consecutivos em junho e julho, à medida que a inflação da zona do euro cair mais rapidamente do que o banco central havia previsto.

Lane, uma das vozes mais influentes no Conselho do BCE, pareceu apoiar uma medida até junho, mas advertiu contra fazer previsões sobre o que acontecerá mais tarde.