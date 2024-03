Eletrobras vê melhora na comercialização, eleva aportes em resiliência de ativos

O presidente-executivo da companhia, Ivan Monteiro, ressaltou a aposta da Eletrobras na área de comercialização, que ganhou maior importância depois da privatização da companhia, processo que liberou grandes volumes de energia para que a Eletrobras possa vender no mercado livre brasileiro.

Segundo o diretor financeiro, Eduardo Haiama, as negociações no mercado livre estavam mais lentas no quarto trimestre do ano passado, mas começaram a acelerar neste ano.

"Muita gente que estava em aberto, de alguma forma exposto a essa condição antiga de preço mais baixo, tendeu a fechar suas posições. Isso fez com que no primeiro trimestre de 2024 tivesse uma procura maior por energia, consequentemente os preços tiveram incremento", apontou Ítalo Freitas, vice-presidente de comercialização.

A Eletrobras sofreu com o cenário de preços de energia deprimidos nos últimos anos, devido às boas condições hidrológicas até então e à sobreoferta estrutural do sistema brasileiro, justamente no momento em que a companhia tem elevados volumes descontratados de seu portfólio.

Já Monteiro afirmou que a expansão da base de clientes da Eletrobras para comercialização de energia, que chegou a 269 clientes finais no último trimestre de 2023, ainda é "pequena" diante da ambição da companhia em ter "milhares de clientes".

A nova estrutura de comercialização de energia da Eletrobras está pronta e vai atuar no Estado de São Paulo, acrescentou o executivo.