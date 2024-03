Eletrobras reverte prejuízo e lucra de R$893 mi no 4º tri

As maiores receitas no trimestre e um efeito de imposto de renda e contribuição social compensaram os impactos de um aumento da despesa financeira líquida e de provisões no lucro líquido do trimestre, conforme o balanço da Eletrobras.

No acumulado do ano, a companhia de energia elétrica reportou um lucro de 4,395 bilhões de reais, 21% acima do de 2022, enquanto seu Ebtida cresceu 49%, para 17 bilhões de reais.

Em relatório que acompanha o balanço, a Eletrobras afirmou que seu resultado operacional e financeiro de 2023 refletiu "a busca pela maior eficiência de custos e racionalização de processos", o que possibilitou a retomada de sua capacidade de investimentos.

No último trimestre de 2023, os investimentos da Eletrobras totalizaram 4,63 bilhões de reais, 190% acima do anotado um ano antes, em obras como as da linha de transmissão Manaus-Boa Vista e do parque eólico de Coxilha Negra.

"Nossa disciplina financeira e de alocação de capital possibilitou a proposta de distribuição de dividendos no valor de 1,297 bilhão de reais referentes aos resultados de 2023", acrescentou a Eletrobras.

Entre suas áreas de negócio, a Eletrobras ressaltou os avanços na comercialização de energia, divisão que ganhou importância após o processo de privatização.