Eletronuclear fará consulta pública às minutas do edital para concluir Angra 3

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Eletronuclear divulgará em breve uma consulta pública às minutas do edital para a conclusão das obras da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro, informou a companhia em nota nesta quinta-feira.

A consulta terá como objetivo obter contribuições e melhorias de todos os interessados no processo de licitação, incluindo agentes do setor elétrico, empresas, especialistas e sociedade em geral.

O movimento ocorrerá após o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ter enviado na semana passada as minutas do edital e do contrato para a licitação dos serviços de Engenharia, Gestão de Compras e Construção (EPC, em inglês) para a conclusão das obras, incluindo a Matriz de Risco e outros complementos contratuais.