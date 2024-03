Empresas chinesas Nio e CATL se unem para desenvolver baterias com vida útil mais longa

Por Sarah Wu e Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos Nio assinou nesta quinta-feira um acordo de parceria com a gigante das baterias CATL para desenvolver baterias de vida útil mais longa como parte dos esforços para reduzir os custos dos veículos elétricos em geral.

A parceria vai alavancar as tecnologias de ambas as empresas que buscam reduzir os custos do chamado "ciclo de vida completo" das baterias -- fundamental para os custos operacionais das milhares de estações de troca e carregamento de baterias da Nio, disse William Li, fundador e presidente-executivo da Nio, a repórteres em Pequim.