Fluxo cambial no Brasil fica positivo em US$2,233 bi em março até dia 8, diz BC

Na semana passada --período que englobou todos menos um dos dias úteis do mês até o momento--, o fluxo cambial total foi positivo em 2,747 bilhões de dólares.

No acumulado do ano até 8 de março, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 5,312 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em 10,773 bilhões de dólares.

(Por Luana Maria Benedito)