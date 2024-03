Gasolina e alimentos impulsionam preços ao produtor nos EUA em fevereiro

Nos 12 meses até fevereiro, o índice de preços ao produtor subiu 1,6%, depois de ter avançado 1,0% em janeiro.

Dados do governo na terça-feira mostraram que os preços ao consumidor aumentaram fortemente pelo segundo mês consecutivo em fevereiro. Mas os economistas, em grande parte, ignoraram o resultado, argumentando que as dificuldades em ajustar os dados para os aumentos de preços no início do ano continuaram a exercer um viés de alta sobre a inflação.

Os preços da gasolina no atacado aumentaram 6,8% no mês passado. Também houve aumentos nos preços do diesel e do combustível de aviação. Os preços dos alimentos subiram 1,0%, em meio a aumentos nos custos de ovos e carne bovina.

Excluindo alimentos e energia, os preços de bens aumentaram 0,3%, igualando o avanço de janeiro. Isso sugere que a deflação de bens, o principal fator de redução da inflação, está chegando ao fim e que os serviços precisarão compensar a pressão sobre os preços.

O setor de serviços avançaram 0,3% em fevereiro, depois de terem aumentado 0,5% no mês anterior. Um aumento de 3,8% nos custos de quartos de hotel e motel foi responsável por um quarto do aumento nos preços de serviços.

Os mercados financeiros esperam que o banco central dos EUA comece a cortar as taxas de juros em junho. Desde março de 2022, o Fed aumentou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.