Ibovespa fecha em queda com declínio de Vale; Embraer dispara

No Brasil, agentes financeiros também repercutiram o avanço de 2,5% nas vendas no varejo em janeiro na comparação com o mês anterior, resultado mais forte desde janeiro de 2023 (+2,5%) e acima das previsões de economistas (+0,2%). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas apresentaram avanço de 4,1%.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,27%, a 60,45 reais, conforme os futuros do minério de ferro ampliaram as perdas na China nesta quinta-feira, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações do dia com queda de 2,62%.

- PETROBRAS PN recuou 0,44%, a 36,22 reais, sem força para acompanhar a alta do petróleo no exterior, uma vez que permanece fragilizada pelos ruídos envolvendo a decisão de não distribuir dividendos extraordinários.

- PETRORECONCAVO ON perdeu 2,49%, a 21,94 reais, em sessão de ajustes após quarto altas seguidas, período em que acumulou valorização de 8,6%. No setor, 3R PETROLEUM ON caiu 1,15% e PRIO ON cedeu 0,65%.

- HYPERA ON terminou em queda de 3,70%, a 32,78 reais, após queda de quase 29% no lucro líquido do quarto trimestre, com a farmacêutica também divulgando previsões para 2024 e anunciando um programa de recompra de ações.