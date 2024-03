Lojas Renner tem lucro líquido de R$526,9 mi no 4° tri

As vendas do período "ficaram em linha com as expectativas de um período de maior crescimento e ancoradas, basicamente, por maiores volumes de peças, inclusive na Black Friday e no Natal", afirmou a Renner em divulgação de resultados.

No segmento de serviços financeiros, setor no qual a Renner opera com a marca Realize, o resultado do trimestre foi positivo em 3,2 milhões de reais, revertendo prejuízo de 34,6 milhões de reais de um ano antes, com crescimento nas receitas e redução nas perdas líquidas ano a ano.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) total ajustado da Renner subiu 9,7% no trimestre, para 1 bilhão de reais, em função do melhor desempenho do segmento de varejo e de crédito, com aumento de margem. A margem Ebitda total ajustada foi de 26,5%, frente a 25,8% um ano antes.

As despesas operacionais da varejista avançaram 7,9% no período, para 1,22 bilhão de reais.

SAÍDA DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Em paralelo, a Lojas Renner também anunciou que seu atual presidente do conselho de administração e ex-presidente-executivo, José Galló, deixará o colegiado após assembleia geral ordinária convocada para 18 de abril.