Minério de ferro amplia perdas com preocupações sobre demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta quinta-feira, devido às preocupações persistentes sobre a demanda na China, principal mercado consumidor do produto, apesar da mais recente promessa de Pequim de um plano para atualização de equipamentos, que limitou a queda no início da sessão.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,62%, a 798 iuanes (110,94 dólares) a tonelada, o menor valor desde 22 de agosto de 2023. Desde a volta do feriado do Ano Novo Lunar, o recuo é de 17%.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 2,37% para 103,05 dólares a tonelada, o menor valor desde 17 de agosto. A queda acumulada após o feriado do ano novo na China é de mais de 18%.