Montadoras de veículos chinesas abrem fábricas no exterior para enfrentar medidas contra importações

Veja os planos das montadoras chinesas:

BYD

O maior fabricante mundial de veículos elétricos tem construído fábricas de automóveis na Tailândia, Brasil, Hungria e Uzbequistão.

A BYD iniciou a produção na fábrica do Uzbequistão em janeiro com o crossover híbrido Song Plus. A fábrica tem capacidade de produção anual planejada de 300 mil veículos.

No âmbito de uma parceria com o desenvolvedor industrial tailandês WHA Group, a BYD produzirá 150.000 EVs por ano na Tailândia e espera-se que a sua fábrica local comece a operar ainda este ano.

No Brasil, espera-se que seu complexo fabril inicie operações até o final do ano, ou no início de 2025, com uma capacidade de produção anual estimada de 150.000 unidades na primeira fase.