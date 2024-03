Morgan Stanley elege Embraer como "top pick" no setor aeroespacial

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Morgan Stanley elevaram as suas previsões para a Embraer e ajustaram o preço-alvo dos ADRs da companhia de 19,50 para 40 dólares, conforme relatório enviado a clientes no qual reiteraram "overweight" para a ação e afirmaram que ela é sua nova "top pick" no setor aeroespacial.

"Nós enxergamos a Embraer como um terceiro player aeroespacial comercial à altura da situação e forçando a entrada no duopólio da Boeing e da Airbus", escreveram Kristine Liwag e equipe. "Após décadas de investimentos, a Embraer entra em período de colheita."

Eles observam que, enquanto a Boeing enfrenta dificuldades com a produção e entrega de aeronaves, e com o backlog da Airbus já preenchido até o final da década, a Embraer é a terceira fabricante de aeronaves comerciais à altura da ocasião.