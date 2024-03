Recordes de abate no Brasil fazem do país o rei mundial da carne, mostram dados do IBGE

Os frigoríficos brasileiros atendem a centenas de clientes em todo o mundo, sendo que a China e o Oriente Médio estão entre os principais destinos de exportação da carne produzida no país, que é uma potência também no fornecimento de grãos.

O IBGE disse que o abate de gado no Brasil, país que detém cerca de um quarto do comércio global de carne bovina, cresceu quase 14% em 2023, para 34,06 milhões de cabeças, continuando o movimento de alta do ano anterior.

O Brasil abriga algumas das maiores empresas de carne do mundo, incluindo a JBS, a BRF, a Marfrig e a Minerva.

O país exportou 2,01 milhões de toneladas de carne bovina in natura no ano passado, um recorde histórico, segundo o IBGE.

Somente os Estados Unidos produzem mais carne bovina do que o Brasil, mas lá, os baixos estoques de gado desafiaram os produtores de carne nos últimos trimestres, inclusive a JBS e a Marfrig, que têm sede no Brasil.

Mesmo com o aumento do abate de gado no ano passado, o Brasil ainda possui um dos maiores rebanhos do mundo, com mais de 230 milhões de cabeças, de acordo com dados do IBGE.