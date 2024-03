Senado argentino rejeita megadecreto econômico em golpe para Milei

O partido do presidente tem minoria em ambas as Casas.

A votação desta quinta-feira representou uma segunda derrota legislativa depois que os parlamentares, no mês passado, frearam um pacote separado de reformas abrangentes.

O senador da oposição Martín Lousteau disse que seu voto contra o decreto nesta quinta-feira foi "muito simples: Ele é inconstitucional".

O decreto de dezembro, emitido apenas alguns dias após o início do governo do novo presidente, deu início à abordagem de tratamento de choque de Milei para os problemas econômicos crônicos da Argentina, um plano que incluiu a desvalorização do peso em mais de 50%.

As medidas do governo conseguiram mover os desequilíbrios fiscal e comercial do país em uma direção favorável, ao mesmo tempo em que afetaram grande parte da população. A inflação anual subiu para 276% no mês passado, com os níveis de pobreza subindo para 57% da população.

(Reportagem de Lucila Sigal)