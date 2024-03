Tenda reduz prejuízo a R$19,6 mi no 4º trimestre

A Alea, divisão de casas pré-fabricadas da construtora, no entanto, viu seu prejuízo ser elevado no período ante o trimestre anterior a 22,6 milhões de reais, mas um pouco menor que no último trimestre de 2022.

O diretor financeiro da companhia, Luiz Mauricio Garcia, classificou 2023 como o "ano da virada" para a Tenda, que continuará focada no segmento de menor renda este ano.

"Para 2024, nossa prioridade continua sendo que a Tenda volte a ser exemplo de eficiência e rentabilidade no segmento de habitação popular no Brasil", afirmou o executivo em relatório de resultados. Também disse que prevê tornar a Alea rentável a partir de 2025.

Garcia expressou otimismo em relação às oportunidades e desafios decorrentes do lançamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Futuro e da regulamentação do Regime Especial de Tributação (RET) de 1% para empreendimentos da faixa mais baixa do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

A receita líquida consolidada da construtora subiu 19,6% no quarto trimestre na base anual, para 754,9 milhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 47,3 de reais no período, versus um resultado negativo de 54,2 milhões de reais no último trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada ficou em 6,3%, de -8,6% um ano antes.